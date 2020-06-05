МТС усилил 4G в Подмосковье

МТС улучшила покрытие и качество связи в населенных пунктах Московской области. Сейчас это особенно актуально. Ведь многие столичные жители перебрались за город из-за режима самоизоляции, но продолжают там работать на «удаленке».

Для обеспечения быстрым интернетом абонентов в Подмосковье, МТС оперативно провел корректировку планов строительства и модернизации сети в регионе. В результате локацию оперативно поменяли более 10% запланированных к установке базовых станций.

По данным компании, с началом изоляции в конце марта из российской столицы в Московскую область переехало около 15% москвичей. Многие из них активно пользуются интернетом из-за удаленной работы.

За это время трафик передачи данных в Подмосковье вырос в среднем на 30%, голосовой трафик — на 20%. Самыми активными потребителями мобильного интернета в области стали жители Чехова, Ивантеевки, Егорьевска, Павловского Посада и Солнечногорска.

Больше всего базовых станций построено в крупных городах Московской области, а также ряде СНТ и коттеджных поселков, уточнили в пресс-службе оператора.

Всего с начала года МТС построила в Подмосковье 737 базовых станций. В настоящий момент на сети МТС в Московской области задействованы 18188 базовых станций, 40% из которых работают в стандарте LTE.

Представители компании заявили, что сейчас покрытие сети 4G за пределами МКАД превышает 90%, а в четверти населенных пунктов области приближается к 100%.