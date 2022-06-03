МТС улучшила покрытие в Москве и области благодаря Вig Dаtа

За год у абонентов МТС качественно улучшился доступ в Интернет. В компании отметили, что этому поспособствовало применение передовых технологий.

Немаловажную роль сыграли аналитические данные, полученные из больших данных. С их помощью сотрудники МТС выявили именно те локации, где в первую очередь нужно строить новые базовые станции связи. В итоге всего за год их количество в регионе увеличилось на 26%, средняя скорость мобильного интернета выросла на 35%, а объем трафика в зонах строительства — на 20%.

Источник фото: live24.ru

Новые базовые станции появились в 170 новых ЖК Подмосковья региона. Наибольший объем работ выполнили в городах, где активно возводят многоквартирное жилье: Химки, Красногорск, Балашиха, Долгопрудный и Королев.

В компании позаботились и о дачниках и не забыли про популярные туристические места в Подмосковье. 63% новых базовых станций пришлись на малые населенные пункты. В том числе их установили в 228 коттеджных поселках с общим числом домохозяйств 50 тысяч.

Кроме того, компания улучшила покрытие на спортивных и культурных объектах Подмосковья. Работы провели в музее Новый Иерусалим в Истре, Дворце спорта «Видное» и многих других. Покрытие также улучшено в 20 популярных торговых центрах и 12 бизнес-центрах, включая наиболее крупные «Золотая башня» многофункционального комплекса «ВЭБ Арена» и «Парк Хуамин».

Данные, которые помогают найти оптимальное место и время для установки оборудования, включают в себя важные аналитические данные — технические параметры нагрузки на сеть, потребности и поведение абонентов, места их концентрации, данные о градостроительных планах, развитии транспортной и социальной инфраструктуры и многие другие показатели.

«Анализ больших данных при планировании сети позволил нам более комплексно оценивать и прогнозировать потребности жителей конкретных локаций в услугах связи, и с учетом тенденций в регионе развивать сеть там, где это необходимо. В 2021 году благодаря использованию Big Data мы вдвое сократили сроки поиска максимально эффективных позиций и при этом как минимум на 10% повысили финансовую отдачу от новых базовых станций», — отметил Дмитрий Поляков, директор по стратегии и развитию московского региона МТС.

Все это помогает выявлять текущие места для строительства базовых станций и прогнозировать будущие локации, где в дальнейшем надо будет провести работы. Кроме того, эти данные оптимизируют реакции на изменение внешних факторов. Также с их помощью МТС качественнее обрабатывает запросы клиентов.