МТС расширила 4G-покрытие в транспорте, больницах и магазинах московского региона

Жителям Подмосковья теперь станет удобнее пользоваться мобильным интернетом в транспортной инфраструктуре и зданиях, где собирается много народу. Компания МТС расширила 4G-покрытие в сооружениях общей площадью два миллиона квадратных метров.

«Мы расширяем indoor-покрытие и емкость сети 4G везде, где в этом есть необходимость из-за высокой концентрации абонентов или технических особенностей сооружений. В совокупности за восемь месяцев мы покрыли indoor-сетями по всей Московской агломерации около двух миллионов квадратных метров», — рассказал директор департамента маркетинга и продуктов московского региона МТС Роман Лещенко.

Мобильный интернет стал работать стабильнее и быстрее не только в крупных торговых центрах или на территории транспортных хабов московского региона, но и в небольших социальных объектах.

Теперь пользователя могут легко общаться через мессенджеры, читать, отправлять и принимать электронные письма и смотреть видео в больницах, гостиницах, учебных заведениях и аэропортах.

В Одинцове, например, мобильный интернет теперь стабильнее работает в бизнес-центрах «Орбион» и «Паллау». В Мытищах и Дубне сигнал в магазинах также стал надежнее.

Жители Москвы и Московской области постоянно пользуются мобильным интернетом. На территории московского региона работает несколько крупнейших мобильных операторов, совместные старания которых обеспечивают людям возможность работать и отдыхать в комфорте.