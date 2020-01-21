21 января 2020, 12:45
МТС проведет сотовую связь на Антарктиду
Сотовый оператор «МТС» станет первым установившим базу сотовой связи на антарктической станции «Прогресс». Появление связи на Антарктиде производят в рамках проекта с Российской антарктической экспедицией, написала «Политика сегодня».
Связь будет доступна для жилых и научных центров. Кроме того воспользоваться сетью получится в заливе.
Новая база сможет работать почти при любых погодных условиях, даже при сильном ветре и низкой температуре. Ориентировочный срок эксплуатации станции — три года.