Технологии 30 марта 2023, 15:57 МТС обновила бренд Экосистема МТС объявила о глобальном ребрендинге Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Экосистема оператора мобильной связи МТС объявила о глобальном ребрендинге. Об этом сообщили в релизе, опубликованном на сайте МТС.

«У бренда появился новый визуальный язык, новый логотип, уникальная айдентика для отдельных продуктов и новая архитектура. Лозунг МТС „Быть лучше каждый день“ не изменился», — рассказал президент экосистемы Вячеслав Николаев.

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По его словам, компания начала запускать новые продукты уже с 2019 года, взяв курс на формирование цифровой экосистемы.

«Два года назад изменились корпоративные ценности, сократилась бюрократия, расширились продуктовые команды и вырос штат ИТ-специалистов. Ребрендинг стал логичным продолжением изменений во внутренней культуре, философии бренда и изменений в бизнесе», — отметил он.

Также Николаев подчеркнул, что компании важно, чтобы клиенты увидели экосистему МТС разной, а у отдельных сервисов появилась возможность строить свою коммуникацию с потребителем.

Ранее стало известно, что МТС обновила свой логотип. Вместе красного яйца на белом фоне теперь на логотипе изображен красный квадрат с названием компании.