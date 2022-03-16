Движение к скорости: МТС обновили более половины мобильной сети в московском регионе

После проведенных работ скорость мобильного интернета у абонентов МТС выросла в среднем на 30%. Как подсчитали в компании, объем трафика, который потребляет среднестатистический житель Москвы или городов Московской области, исчисляется десятками гигабайт в месяц.

В первую очередь это видео в высоком качестве на стриминговых платформах, в мессенджерах и соцсетях, мобильные игры, фотографии. Чтобы жители региона могли свободно пользоваться интернетом и дальше, сохраняя свои онлайн-привычки, МТС обновляют оборудование на всей своей мобильной сети региона.

По словам Дмитрия Полякова, директора по стратегии и развитию МТС в московском регионе, работы по масштабной модернизации оборудования начались осенью 2020 года и завершатся в 2023 году. В тысячах локаций оборудование заменили на новое, с большей емкостью.

На обновленных участках МТС перераспределяют частоты, которые изначально предназначались для сетей 2G и 3G, под высокоскоростные сети LTE. Это связано с тем, что сегодня 96% абонентов МТС в регионе пользуются 4G-смартфонами и для более ранних стандартов большой резерв уже не нужен.

Как отмечает Дмитрий Поляков, изменения коснулись и столицы, и Подмосковья. В Москве улучшение связи уже почувствовали жители районов Царицыно, Ясенево, Черемушки, Очаково-Матвеевское, Раменки, Ховрино, Войковский, Бибирево, Куркино.

Среди наиболее крупных городских округов области, в которых оборудование уже заменено, — Мытищи, Королев, Пушкино, Ивантеевка, Балашиха, Одинцово, Химки, Лобня и Видное.

В МТС уверяют, что скорость мобильного интернета в локациях, где оборудование уже заменено, выросла в среднем на треть и на флагманских смартфонах превышает 200 Мбит/с. При этом голосовая связь стала еще чище — как будто собеседник находится рядом.

Еще одна особенность новой сети — при благоприятных условиях в будущем на ней легко развернуть покрытие сети 5G за счет перенастройки программного обеспечения и использования технологии динамического перераспределения частот между стандартами 4G и 5G в самые короткие сроки.

Пользователи смартфонов с поддержкой 5G уже могут протестировать скорости сети пятого поколения в публичных тестовых зонах в Москве.