Можно подключить кабель напрямую. Российские ученые создали оборудование для работы интернета
Специалист Вакулин объяснил, как работает созданное российскими учеными оборудование для работы интернета
Российские ученые разработали комплектующие для оптоволоконных линий связи — «фотоприемники», которые нужны для передачи сигнала с интернет-кабеля на устройство пользователя. Принцип работы изобретения объяснил «360» специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.
«В настоящее время используется оптоволоконный кабель: вам его кидают, вы подключаете его к маршрутизатору, либо к модему, либо к WI-FI роутеру. После этого подключается еще один кабель, который идет к самому компьютеру. А здесь, когда вам кидают оптоволоконный кабель, вы можете его подключить сразу напрямую к устройству», — рассказал Вакулин.
Он назвал отечественную разработку «классной», однако уточнил, что «речь не идет про создание российского сегмента интернета» — только о комплектующих для выхода в Сеть.
Ранее Вакулин прокомментировал популярность VPN-сервисов на фоне прекращения работы соцсетей в России. Эксперт порекомендовал быть бдительными при использовании подобных приложений. По его словам, бесплатные VPN могут красть с устройств личные данные.