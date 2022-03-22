Можно подключить кабель напрямую. Российские ученые создали оборудование для работы интернета

Российские ученые разработали комплектующие для оптоволоконных линий связи — «фотоприемники», которые нужны для передачи сигнала с интернет-кабеля на устройство пользователя. Принцип работы изобретения объяснил «360» специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

«В настоящее время используется оптоволоконный кабель: вам его кидают, вы подключаете его к маршрутизатору, либо к модему, либо к WI-FI роутеру. После этого подключается еще один кабель, который идет к самому компьютеру. А здесь, когда вам кидают оптоволоконный кабель, вы можете его подключить сразу напрямую к устройству», — рассказал Вакулин.

Он назвал отечественную разработку «классной», однако уточнил, что «речь не идет про создание российского сегмента интернета» — только о комплектующих для выхода в Сеть.

Ранее Вакулин прокомментировал популярность VPN-сервисов на фоне прекращения работы соцсетей в России. Эксперт порекомендовал быть бдительными при использовании подобных приложений. По его словам, бесплатные VPN могут красть с устройств личные данные.