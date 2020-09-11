Смартфон получит новейшую платформу SoC Snapdragon 690, которую анонсировал Qualcomm летом 2020 года. Kiev сможет работать в мобильных сетях пятого поколения.

Новый смартфон получит шесть гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти. Гаджет также обзаведется тройной камерой с главным сенсором на 48 Мегапикселей, слотом для карт microSD и поддержкой бесконтактных платежей NFC. Селфи-камера получила 16-мегапиксельное разрешение.

Характеристики экрана — разрешение Full HD, кадровая частота 60 Гц, панель OLED.

Kiev — это кодовое название, утверждают источники. Наименование встает в ряд с каталожными номерами XT2113-2 и XT2113-3. Пока что неизвестно, под каким именем выйдет смартфон.

Ранее Samsung назвали самым популярным смартфоном среди россиян. Он занял 31,1% рынка в штуках. Следом за ним идут Honor и Xiaomi.

Huawei начнет выпускать смартфоны на собственной операционной системе с 2021 года. Называться она будет Harmony 2.0.