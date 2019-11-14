Motorola показала обновленную раскладушку Razr

Уже зимой любители техники смогут оценить новый смартфон-раскладушку от Motorola. Компания решила перевыпустить легендарную Razr, но уже с современным сгибаемым экраном.

«Карманный размер „раскладушки“ с технологиями современного смартфона. Представляем новый и совершенно другой Razr», — сказано на официальном сайте Motorola.

Стали известны характеристики новой Motorola RAZR с гибким экраном Подробнее

По словам компании, корпус гаджета сделан из стекла Gorilla Glass. Его прочность позволяет не бояться за возможность случайно разбить устройство. Кроме того, смартфон оснастили защитой от брызг, но водонепроницаемость не предусмотрена.

Главным отличием новой модели от предшественника стал сгибаемый экран. В разложенном виде зазор между его частями минимальный, поэтому создается впечатление сплошного монитора.

Дисплей Flex View имеет диагональ 6,2 дюйма. Razr работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 710. Оперативная память насчитывает шесть гигабайтов, а встроенная - 128.

Первыми приобрести Razr смогут жители США. Продажи стартуют уж в январе 2020 года, а позже смартфон появится в магазинах Европы.