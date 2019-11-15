Москвичи пожаловались на сбой в геолокации iPhone

Жители Москвы пожаловались на сбой в работе последних моделей iPhone. Зайдя в приложение «Карты», они видели точку своей геолокации совсем не там, где находились в этот момент. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил «360», что могло привести к поломке.

Роскачество назвало лучший смартфон Подробнее

«Пока информации не очень много, но я думаю, что это было связано именно с тем, как работают iPhone. То есть, скорее всего, тестировали систему, которая меняет координаты GPS в iPhone. Соответственно, GPS у них при этом работал криво», — сказал Муртазин.

Он отметил, что сбой был именно на iPhone, так как на Android в этот момент все работало исправно.

«Я думаю, что это связано с их настройками. GPS у iPhone не хватает очень быстро координаты, поэтому идет сбой. Причем сбой такой: он раскидывает в зависимости от того, где человек находится», — добавил аналитик.

Специалист пояснил, что система геолокации запоминает последние координаты и при входе в приложение выдает точку в пределах достаточно большого радиуса — «от 500 метров до бесконечности».

При этом Муртазин подчеркнул, что на сбой iPhone не могли повлиять глушилки сигнала. Они в Москве есть, но не покрывают всю территорию города и стоят в отдельных районах.

«Нет оборудования, чтобы погасить сигнал во всей Москве. Исходя из этого, это крайне маловероятный сценарий», — заверил эксперт.