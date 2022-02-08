Москвичи могут взять iPhone по подписке в МТС

МТС совместно с компанией Forward Leasing запустила программу подписки на смартфоны Apple. Жители Москвы и Подмосковья смогут пользоваться iРhоnе по цене от 3000 рублей в месяц и при желании менять их на новые, при этом можно экономить 40% стоимости.

Программа МТС Upgradе позволяет получить iPhone за ежемесячную плату. В отличие от рассрочки, в течение года клиент выплачивает только 60% от стоимости смартфона и далее может перейти на новую модель по такой же подписке. Оставшиеся 40% выплачивать не придется: достаточно вернуть прежний смартфон и поменять на новое устройство.

Приобрести смартфон по подписке может абонент любого оператора в Москве и области, достигший 18 лет и имеющий паспорт РФ.

Услуга доступна во всех магазинах сети МТС в московском регионе. По программе можно приобрести практически все актуальные модели — от iPhone SE (2020) до iPhone 13 Pro Max.

Оставить заявку на программу МТС Upgradе можно в любом магазине МТС, а также на сайте forward-leasing.ru, где весь процесс проходит онлайн и занимает несколько минут. После того как заявку одобрят, нужно будет выбрать на карте любой удобный магазин МТС и прийти за новым iPhone. Смартфон выдадут за пару минут, все документы оформляются в электронном виде.