Москвичам назвали стоимость поездки на дронах-такси

Поездка на аэротакси будет обходиться жителям и гостям столицы в 200 рублей за километр. Такую сумму назвал гендиректор компании по созданию дронов-такси Hover Александр Атаманов.

«Изначально мы рассчитывали, что полет на аэротакси будет обходиться в 20 рублей за километр. Это значительно дешевле обычного такси, поскольку отсутствует оплата работы водителя и перевозка быстрее», — привел слова Атаманова ТАСС.

В качестве примера гендиректор компании привел маршрут от Кремля до «Москвы-Сити». Такая поездка заняла бы всего порядка 20 минут. Но за полеты на беспилотных такси придется платить больше, так как цены в итоге подняли из-за роста инфляции. В компании остановились на сумме до 200 рублей за километр.

Как пояснил Атаманов, в стоимость полета входит цена электроэнергии, аренда площадок, техническое обслуживание и другие моменты.

«Мы не смогли не заметить, что цены растут на все категории товаров и услуг, а, значит, то, что мы рассчитали два года назад, уже не актуально. В связи с этим мы пересчитали стоимость поездок по текущему уровню инфляции», — сказал генеральный директор.

Первые аэротакси планируют запустить в Москве в 2023–2025 годах. Беспилотные машины разрабатываются с 2019 года.