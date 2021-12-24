Москва потратит более 4 млрд рублей на создание интеллектуальной системы видеонаблюдения на дорогах в 2022 году

Интеллектуальная система видеонаблюдения впервые будет установлена в Москве в 2022 году, сообщил «Коммерсант». На эти цели столичные власти выделят 4,2 миллиарда рублей.

Тендер на «организацию работы системы интеллектуального видеонаблюдения» разместил на портале госзакупок московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В рамках контракта, в течение пяти лет власти будут брать в аренду у победителя конкурса 1,3 тысячи видеокамер. На МКАД установят 770 из них, остальные разместят на других магистралях.

Согласно техзаданию, интеллектуальная система с помощью возможности нейросети выявит ДТП на дорогах, мусор, а также животных или остановившиеся автомобили. Оборудование должно будет фиксировать пожары, «вторжения транспортных средств в запрещенную зону» — к последнему можно отнести въезд машины на обочину.

Кроме того, система самостоятельно должна будет фиксировать задымление (например, в случае ДТП), определять пробки, а также нарушения, среди которых пересечение сплошной.

При этом для вынесения штрафов возможности нового оборудования не станут использовать. Однако устройства будут отправлять сигналы о происшествиях в полицию и коммунальные службы.

С 24 декабря в столице меняются тарифы на платных парковках. Как сообщили в столичном Дептрансе, изменения затронут 14% платного парковочного пространства. В Дептрансе объяснили, что не менее 10–15% машино-мест должны всегда быть свободными, чтобы «местные жители и другие водители могли припарковаться».