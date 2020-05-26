Москва опробует замену паспорта приложением
Согласно проекту постановления правительства, приложение москвичи смогут использовать вместо паспорта при предоставлении некоторых государственных, муниципальных и иных услуг, сообщило РИА «Новости».
В частности, с идентификатором можно будет получить ряд госуслуг в электронном виде, в числе которых выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости, регистрация физлица в качестве индивидуального предпринимателя и другие. Часть сервисов можно будет оформить с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Приложение подойдет и для личного обращения, например, для заключения трудового договора в электронном виде, покупки билетов на самолет и поезда на внутренние рейсы или подтверждения возраста при покупке алкоголя или сигарет.
«Мобильный идентификатор» смогут использовать жители столицы от 18 лет, зарегистрированные по месту жительства или пребывания в Москве. Для получения приложения необходимо будет написать заявление в пилотный МФЦ и передать свои биометрические данные.
Ранее сообщалось, что Московские компании смогут оформлять пропуска работникам на сайте мэра Москвы.