Технологии 24 августа 2023, 12:23 Москва одобрила 68 грантов на тестирование инноваций Сергунина: сумма грантов на тестирование инноваций в Москве составила 114 млн рублей Сайт мэра и правительства Москвы

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В этом году в Москве одобрили 68 грантов на тестирование инноваций. Их общая сумма составила 114 миллионов рублей, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Заявки на участие в программе можно подать с 1 марта. Конкурс окончится в декабре. Каждому участнику программы, представляющему технологическое решение для тестирования на предприятиях, технопарках и других московских учреждениях, выделят до двух миллионов рублей.

Программа для инноваторов уже показала свою востребованность и эффективность. С момента ее запуска в апреле прошлого года предпринимателям одобрили 168 грантов на общую сумму больше 260 миллионов рублей. Наталья Сергунина

В этом году протестируют разработки в 16 отраслях, включая культуру, предпринимательство, медицину. Среди них — робот-доставщик «AI Колобок», компактное устройство для очистки воды «Кавитек-Аква», цифровой наставник «Аватар» и инновационная лампа для выращивания роз.

Ранее московские промышленные предприятия представили свою продукцию на форуме «Армия-2023».