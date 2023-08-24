24 августа 2023, 12:23
Москва одобрила 68 грантов на тестирование инноваций
Сергунина: сумма грантов на тестирование инноваций в Москве составила 114 млн рублей
В этом году в Москве одобрили 68 грантов на тестирование инноваций. Их общая сумма составила 114 миллионов рублей, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Заявки на участие в программе можно подать с 1 марта. Конкурс окончится в декабре. Каждому участнику программы, представляющему технологическое решение для тестирования на предприятиях, технопарках и других московских учреждениях, выделят до двух миллионов рублей.
Программа для инноваторов уже показала свою востребованность и эффективность. С момента ее запуска в апреле прошлого года предпринимателям одобрили 168 грантов на общую сумму больше 260 миллионов рублей.
Наталья Сергунина
В этом году протестируют разработки в 16 отраслях, включая культуру, предпринимательство, медицину. Среди них — робот-доставщик «AI Колобок», компактное устройство для очистки воды «Кавитек-Аква», цифровой наставник «Аватар» и инновационная лампа для выращивания роз.
Ранее московские промышленные предприятия представили свою продукцию на форуме «Армия-2023».
Технологии
Москва 2023
Наука
Реклама
Реклама