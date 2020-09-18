Москва и Пекин заключили договор о сотрудничестве в сфере инноваций

Подписание договора о сотрудничестве в сфере инноваций между Пекином и Москвой состоялось в российской столице, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что кооперация между двумя мегаполисами станет серьезным толчком развития на благо жителей обоих государств и городов. Руководитель фонда «Московский инновационный кластер» Анатолий Валетов пояснил, что соглашение будет включать исследования и разработки важнейших направлений науки и технологий.

Партнерство будет включать развитие цифровой платформы МИК i.moscow, а также электронной платформы обслуживания предпринимательства «Чжунгуаньцунь» и платформы данных «Чжунгуаньцунь Форум» как виртуальных мест для сотрудничества между российскими и китайскими сторонами, пишет сайт «Аргументы и Факты».

В будущем году Москва и Пекин планируют провести российско-китайский конкурс по инновациям, в котором примут участие малые и средние предприятия двух государств.