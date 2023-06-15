Технологии 15 июня 2023, 15:04 Москва будет развивать беспилотные авиасистемы с пятью регионами Собянин: Москва заключила соглашения о развитии беспилотных авиасистем с пятью регионами Группа Компаний Кронштадт

Читать 360tv в

Мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме подписал с главами пяти регионов соглашение о сотрудничестве в области развития беспилотных авиасистем.

Столица начнет сотрудничать с Рязанской, Самарской, Тамбовской и Тульской областями и Республикой Башкортостан. Летные испытания будут проводиться на базе региональных аэродромов и индустриального парка «Руднево», в котором открыли Федеральный центр беспилотных авиационных систем с особой зоной свободных полетов площадью более 100 гектаров и высотой до 500 метров.

Реклама

Кроме того, продолжится разработка и создание новых моделей БПЛА различного назначения, совершенствование авионики и внедрение технологий искусственного интеллекта.

В мэрии Москвы уточнили, что производство беспилотников в столице за пять лет выросло более чем в четыре раза.