Технологии 20 января 2024, 09:29 Московское предприятие запустило серийное производство мини-диктофонов Серийное производство мини-диктофонов весом в семь граммов запустили в Москве Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Производитель мелкой электротехники, московская компания начала серийный выпуск мини-диктофонов весом всего семь граммов. Звукозаписывающие аппараты этой фирмы четыре раза попадали в Книгу рекордов Гиннесса, как самые маленькие устройства в мире. Об этом рассказала заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова.

Она отметила, что модификации мини-диктофонов рассчитаны на запись в 75 и 150 часов.

«Предприятие планирует в ближайшие 1,5 года выпустить около трех тысяч таких изделий. Компания также активно работает над производством диктофонов-бейджей и часов. По итогам 2023-го фирма выпустила более четырех тысяч электронных приборов, что на 21% больше, чем годом ранее», — рассказала Степанова.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компания «Телесис.ру» занимается разработкой и производством электроники с 1991 года. Ассортимент фирмы включает в себя более 30 различных моделей диктофонов. Аппараты обладают расширенным функционалом: разные режимы записи, таймеры включения, закрытие доступа к данным при помощи пароля, а также цифровые маркеры подлинности.