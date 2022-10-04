Московский суд оштрафовал TikTok на три миллиона рублей | 360°

Технологии 04 октября 2022, 12:02 Поделиться Telegram

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Viber Московский суд оштрафовал TikTok на три миллиона рублей Суд в Москве оштрафовал TikTok на три миллиона рублей за материалы с пропагандой ЛГБТ unsplash

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Владельца TikTok оштрафовали на три миллиона рублей. Он не удалил материалы с пропагандой ЛГБТ, феминизма и искаженного представления об отношениях. Дело рассмотрели в судебном участке мирового судьи № 422 Центрального административного округа Москвы, сообщил ТАСС.

«Суд постановил признать виновной компанию TikTok Pte Ltd и назначить ей наказание в виде штрафа в размере трех миллионов рублей», — объявил судья Тимур Вахрамеев.

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Протокол об административном правонарушении составил Роскомнадзор, в который обратилась Росмолодежь. Работники агентства нашли в соцсети видеозапись от 10 февраля. Ее автор предложил изучать английский язык через гендерность.

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TikTok обвинили в пропаганде движения ЛГБТ, радикального феминизма и искаженного представления о традиционных сексуальных отношениях. Соцсеть не заблокировала видеозапись, и за это ее привлекли к ответственности по части второй статьи 13.41 КоАП России «Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ».

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