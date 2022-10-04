Московский суд оштрафовал TikTok на три миллиона рублей | 360°

Все новости

Подмосковье

04 октября 2022, 13:15

Склад для хранения спецодежды в Раменском создаст 80 рабочих мест

Важное

04 октября 2022, 13:11

Военные сбили 7 самолетов и более 100 снарядов ВСУ в дни референдумов — Шойгу

Реклама

Подмосковье

04 октября 2022, 13:05

Еще 70 участков дорог Подмосковья стали безопаснее благодаря тросовым ограждениям

Эксклюзив

04 октября 2022, 13:03

«Пришел домой весь в крови». Мать избитого в Новосибирске школьника рассказала о состоянии сына

Эксклюзив

04 октября 2022, 13:03

Перманентная тяжба. Аналитик Колчин объяснил, почему иск Трампа к CNN бесперспективен

Подмосковье

04 октября 2022, 13:00

Подмосковный бизнес привлек еще 10 миллиардов рублей при поддержке гарантийного фонда

Подмосковье

04 октября 2022, 12:59

Свыше 15 тысяч программ для детей провели в библиотеках Подмосковья с начала года

Важное

04 октября 2022, 12:56

Нобелевскую премию по физике присудили трем ученым

Спецоперация

04 октября 2022, 12:56

Союзные силы начали строить линию обороны в районе Кременной — Пушилин

Технологии

04 октября 2022, 12:02

Московский суд оштрафовал TikTok на три миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал TikTok на три миллиона рублей за материалы с пропагандой ЛГБТ

Читать 360tv в

Владельца TikTok оштрафовали на три миллиона рублей. Он не удалил материалы с пропагандой ЛГБТ, феминизма и искаженного представления об отношениях. Дело рассмотрели в судебном участке мирового судьи № 422 Центрального административного округа Москвы, сообщил ТАСС.

«Суд постановил признать виновной компанию TikTok Pte Ltd и назначить ей наказание в виде штрафа в размере трех миллионов рублей», — объявил судья Тимур Вахрамеев.

Реклама

Протокол об административном правонарушении составил Роскомнадзор, в который обратилась Росмолодежь. Работники агентства нашли в соцсети видеозапись от 10 февраля. Ее автор предложил изучать английский язык через гендерность.

Реклама

TikTok обвинили в пропаганде движения ЛГБТ, радикального феминизма и искаженного представления о традиционных сексуальных отношениях. Соцсеть не заблокировала видеозапись, и за это ее привлекли к ответственности по части второй статьи 13.41 КоАП России «Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ».

Москва

Суд

Соцсети

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама