Московский суд оштрафовал Googlе на 1,5 миллиона рублей за запрещенный контент

По закону в поисковых системах должны исключаться запросы и ссылки на сайты, запрещенные в России. В декабре 2018 года компанию уже штрафовали на 500 тысяч рублей за отказ подключаться к реестру запрещенных сайтов. А в июле 2019-го компанию оштрафовали уже на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию в поисковике, из-за чего почти треть запрещенных сайтов была доступна через браузер.

Теперь компанию обязали заплатить заплатить 1,5 миллиона рублей. Максимальная сумма штрафа по части 2.1 статьи 13.40 КоАП РФ — пять миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Googlе заблокировала 2,5 тысячи YouTubе-каналов, связанных с Китаем. Таким способом компания боролась с дезинформацией. Также Googlе заблокировала 87 каналов за связи с Россией и несколько десятков аккаунтов — за связь с Ираном.