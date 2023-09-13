Технологии 13 сентября 2023, 09:20 Московский производитель разработал малогабаритный процессорный модуль «АТБ Электроника» разработала малогабаритный процессорный модуль пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московский производитель электроники завершил разработку универсального процессорного модуля, собранного на основе доступной электронно-компонентной базы. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Разработала модуль столичная компания «АТБ Электроника». Он представляет собой одноплатный компьютер на базе четырехъядерного процессора.

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«Устройство предназначено для использования в качестве компонента автоматизированных систем управления транспортом, телекоммуникационным и медицинским оборудованием», — отметил Овчинский.

Он также отметил, что такие изделия встраиваются в различные устройства промышленной автоматики, например в IP-телефоны, грузовые автомобили и магнитно-резонансные томографы.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

С помощью процессорных модулей можно подбирать оптимальную конфигурацию системы для решения различных задач. Их основное преимущество использования заключается во взаимозаменяемости, что важно при необходимости увеличить вычислительную мощность системы без внесения изменений в ее конструкцию.

Переход на устройства российской разработки для пользователей станет безболезненным, поскольку архитектура подобных модулей давно стандартизирована, отметил основатель компании Роман Дементьев.

«Это особенно актуально в ситуации, когда иностранные аналоги ушли с рынка», — указал он.

Все необходимые документы для внесения изделия в единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России уже поданы производителем. Процедуру сертификации завершат до конца текущего года. После этого модуль станет доступен для применения на объектах критической информационной инфраструктуры.

Уже изготовлена и отгружается первая партия на 500 устройств. Поставленные модули успешно применяются в пилотных проектах в медицине, энергетике, автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУ ТП), а также на транспорте по всей стране.