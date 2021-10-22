facebook_pixel
    22 октября 2021, 16:43

    Московский НПЗ увеличил выработку дизельного топлива для столичного региона

    Московский НПЗ после модернизации нарастил производство дизельного топлива

    Александр Блинов

    Московский нефтеперерабатывающий завод увеличил объем производства дизельного топлива на 0,75%. Нарастить выработку удалось благодаря модернизации установки переработки тяжелых нефтяных фракций.

    Работы по модернизации позволили увеличить производство светлых нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива, годовой выпуск которого вырос на 0,75%, включая современные зимние сорта.

    Производительность установки после модернизации выросла на 50%. На заводе обновили насосное и теплообменное оборудование, а также систему воздушного охлаждения. Подключены современная противоаварийная защита и цифровая система управления технологическим процессом.

    Автор фото: Стоян Васев

    Гендиректор Московского НПЗ Виталий Зубер заявил, что постоянное усовершенствование действующих установок является важной частью модернизации завода.

    «Современные технологии, новое оборудование, повышение уровня автоматизации позволяют планомерно повышать эффективность и экологичность производства», — отметил Зубер.

    Проект реализован в рамках программы модернизации Московского НПЗ, которую «Газпром нефть» ведет с 2011 года.