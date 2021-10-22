Московский НПЗ увеличил выработку дизельного топлива для столичного региона

Московский нефтеперерабатывающий завод увеличил объем производства дизельного топлива на 0,75%. Нарастить выработку удалось благодаря модернизации установки переработки тяжелых нефтяных фракций.

Работы по модернизации позволили увеличить производство светлых нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива, годовой выпуск которого вырос на 0,75%, включая современные зимние сорта.

Производительность установки после модернизации выросла на 50%. На заводе обновили насосное и теплообменное оборудование, а также систему воздушного охлаждения. Подключены современная противоаварийная защита и цифровая система управления технологическим процессом.

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Гендиректор Московского НПЗ Виталий Зубер заявил, что постоянное усовершенствование действующих установок является важной частью модернизации завода.

«Современные технологии, новое оборудование, повышение уровня автоматизации позволяют планомерно повышать эффективность и экологичность производства», — отметил Зубер.

Проект реализован в рамках программы модернизации Московского НПЗ, которую «Газпром нефть» ведет с 2011 года.