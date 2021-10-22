Московский НПЗ увеличил выработку дизельного топлива для столичного региона
Московский НПЗ после модернизации нарастил производство дизельного топлива
Московский нефтеперерабатывающий завод увеличил объем производства дизельного топлива на 0,75%. Нарастить выработку удалось благодаря модернизации установки переработки тяжелых нефтяных фракций.
Работы по модернизации позволили увеличить производство светлых нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива, годовой выпуск которого вырос на 0,75%, включая современные зимние сорта.
Производительность установки после модернизации выросла на 50%. На заводе обновили насосное и теплообменное оборудование, а также систему воздушного охлаждения. Подключены современная противоаварийная защита и цифровая система управления технологическим процессом.
Гендиректор Московского НПЗ Виталий Зубер заявил, что постоянное усовершенствование действующих установок является важной частью модернизации завода.
«Современные технологии, новое оборудование, повышение уровня автоматизации позволяют планомерно повышать эффективность и экологичность производства», — отметил Зубер.
Проект реализован в рамках программы модернизации Московского НПЗ, которую «Газпром нефть» ведет с 2011 года.