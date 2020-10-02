Московский НПЗ увеличил мощность терминала отгрузки топлива после запуска «Евро+»

Производительность автоматизированного терминала отгрузки топлива на Московском НПЗ выросла на 25%. В результате увеличится и надежность поставок для столичного региона. Мощность возросла с учетом увеличения производства на высокотехнологичном комплексе переработки нефти «Евро+».

Команду о запуске новейшего комплекса «Евро+» на Московском НПЗ в июле этого года дал президент Владимир Путин. Комплекс обеспечивает полноценный цикл — от подготовки сырой нефти до производства готовой продукции.

Благодаря «Евро+», у завода увеличилась возможность производства бензина на 15%, дизельного топлива — на 40%, а авиационного керосина — на 100%.

Для повышения эффективности провели аудит процессов работы автоматизированного терминала. В итоге там перераспределили логистические потоки и схемы движения транспорта, доработали управление очередями загрузки автоцистерн и систему по работе с оборудованием.

Все принятые решения и позволили увеличить суточные объемы отгрузки топлива, отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Современные технологии, оптимизация производственных процессов и работы персонала терминала отгрузки топлива помогают нам достигнуть максимальной эффективности Виталий Зубер.

Он добавил, что на объекте обеспечен наиболее высокий уровень безопасности и постоянный контроль качества. А примененные решения позволят увеличить пропускную способность, скорость загрузки и сократить время ожидания для водителей.

Комплекс «Евро+» заменяет пять установок прошлого поколения и при росте объемов производства снижает на 11% воздействие на окружающую среду.

Пропускная способность терминала отгрузки топлива — более 250 автоцистерн в сутки. Технология позволяет одновременно заполнять все отсеки цистерны, благодаря чему время отгрузки сокращается в четыре раза.