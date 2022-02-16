facebook_pixel
    16 февраля 2022, 15:46

    Московский НПЗ повысил выработку топлива и начал выпускать новую продукцию в 2021 году

    Редакция сайта 360°

    Компания «Газпром нефть» увеличила производство бензина на своих нефтеперерабатывающих заводах в Москве и Омске. В 2021 году показатели выросли на 5,3% — до 7,26 миллиона тонн. Увеличились цифры и в других важные аспектах.

    Московский НПЗ повысил выработку топлива и начал выпускать новую продукцию в 2021 году | Изображение 1

    Вырос выпуск высокотехнологичного бензина G-Drive с октановым числом 100. Увелечение на 16,5% — до 92 тысяч тонн.

    А объем производства дизельного топлива вырос на 7,9% по сравнению с 2020 годом. Он увеличился до 9,69 миллиона тонн.

    При этом выпуск зимнего дизельного топлива, включая его арктические сорта, вырос на 19,7%. Показатели достигли 2,17 миллиона тонн.

    Все это стало результатом программы развития собственных заводов, которую продолжает «Газпром нефть». Перечисленные нефтепродукты востребованны на рынке.

    И другие показатели

    Объем производства авиационного керосина вырос на 39,6% — до 2,55 миллиона тонн.

    Московский НПЗ повысил выработку топлива и начал выпускать новую продукцию в 2021 году | Изображение 2

    Кроме того, увеличилось производство товарного дорожного и строительного битума. Оно возросло на 15,7% — до 2,15 миллиона тонн.

    Нефтеперерабатывающие заводы в Москве и Омске совокупно обеспечили в прошлом году переработку 32,24 миллиона тонн нефтяного сырья. Это уже на 8,3% больше, чем годом ранее.

    Московский НПЗ

    Московский НПЗ начал производить экологичное судовое топливо с содержанием серы ниже 0,5%. В основе — собственная рецептура компании.

    Продукт полностью соответствует требованиям Международной конвенции MARPOL-2020.

    Московский НПЗ повысил выработку топлива и начал выпускать новую продукцию в 2021 году | Изображение 3

    Заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер рассказал, что компания продолжает инвестировать в развитие своих нефтеперерабатывающих активов.

    В 2021 году началось строительство комплекса глубокой переработки нефти на Московском НПЗ. В этом проекте участвуют ведущие российские и зарубежные производители оборудования и разработчики технологических решений

    Анатолий Чернер.

    В результате, по его словам, Московский НПЗ сможет отказаться от выпуска мазута, нарастить производство моторного топлива и получит возможность увеличить производство водорода, в том числе для транспортной системы столичного региона.

    «На Омском НПЗ компании готовится пуск комплекса глубокой переработки нефти. Все эти проекты позволят повысить эффективность производства и увеличить выпуск востребованных рынком нефтепродуктов», — отметил Анатолий Чернер.

    Московский НПЗ увеличил производство нефтепродуктов для столичного региона благодаря работе новейшего комплекса переработки нефти «Евро+». Его открыли в 2020 году.

    Команду о пуске установки дал президент Владимир Путин. На церемонии открытия присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

    МНПЗ стал выпускать высокооктановый бензин G-Drive 100. Комплекс заменил пять установок прошлого экологического поколения и уменьшил воздействие на окружающую среду.