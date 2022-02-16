Московский НПЗ повысил выработку топлива и начал выпускать новую продукцию в 2021 году

Компания «Газпром нефть» увеличила производство бензина на своих нефтеперерабатывающих заводах в Москве и Омске. В 2021 году показатели выросли на 5,3% — до 7,26 миллиона тонн. Увеличились цифры и в других важные аспектах.

Вырос выпуск высокотехнологичного бензина G-Drive с октановым числом 100. Увелечение на 16,5% — до 92 тысяч тонн.

А объем производства дизельного топлива вырос на 7,9% по сравнению с 2020 годом. Он увеличился до 9,69 миллиона тонн.

При этом выпуск зимнего дизельного топлива, включая его арктические сорта, вырос на 19,7%. Показатели достигли 2,17 миллиона тонн.

Все это стало результатом программы развития собственных заводов, которую продолжает «Газпром нефть». Перечисленные нефтепродукты востребованны на рынке.

И другие показатели

Объем производства авиационного керосина вырос на 39,6% — до 2,55 миллиона тонн.

Кроме того, увеличилось производство товарного дорожного и строительного битума. Оно возросло на 15,7% — до 2,15 миллиона тонн.

Нефтеперерабатывающие заводы в Москве и Омске совокупно обеспечили в прошлом году переработку 32,24 миллиона тонн нефтяного сырья. Это уже на 8,3% больше, чем годом ранее.

Московский НПЗ

Московский НПЗ начал производить экологичное судовое топливо с содержанием серы ниже 0,5%. В основе — собственная рецептура компании.

Продукт полностью соответствует требованиям Международной конвенции MARPOL-2020.

Заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер рассказал, что компания продолжает инвестировать в развитие своих нефтеперерабатывающих активов.

В 2021 году началось строительство комплекса глубокой переработки нефти на Московском НПЗ. В этом проекте участвуют ведущие российские и зарубежные производители оборудования и разработчики технологических решений Анатолий Чернер.

В результате, по его словам, Московский НПЗ сможет отказаться от выпуска мазута, нарастить производство моторного топлива и получит возможность увеличить производство водорода, в том числе для транспортной системы столичного региона.

«На Омском НПЗ компании готовится пуск комплекса глубокой переработки нефти. Все эти проекты позволят повысить эффективность производства и увеличить выпуск востребованных рынком нефтепродуктов», — отметил Анатолий Чернер.

Московский НПЗ увеличил производство нефтепродуктов для столичного региона благодаря работе новейшего комплекса переработки нефти «Евро+». Его открыли в 2020 году.

Команду о пуске установки дал президент Владимир Путин. На церемонии открытия присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

МНПЗ стал выпускать высокооктановый бензин G-Drive 100. Комплекс заменил пять установок прошлого экологического поколения и уменьшил воздействие на окружающую среду.