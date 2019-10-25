Московский НПЗ перейдет на отечественный катализатор для топлива

Московский нефтеперерабатывающий завод получит отечественные катализаторы. Их производство запустили на профильном заводе «Газпром нефти» в Омске.

Благодаря проекту, уточнило РИАМО, российские НПЗ должны быть обеспечены современными катализаторами крекинга и гидроочистки. Они применяются при производстве бензина и дизельного топлива, соответствующих стандарту Евро-5. Кроме того, катализаторы гидрокрекинга участвуют в процессах глубокой переработки нефти.

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Элементы нужны всем нефтеперерабатывающим заводам РФ. Пока что их производят только за границей и импортируют на территорию России.

Проект по производству отечественных катализаторов получил от российского Минэнерго статус национального. В 2019 году его поддержал Минпромторг в рамках специального инвестиционного контракта.

Производство катализаторов на «Газпром нефти» будет высокотехнологичным. Планируется, что оно полностью удовлетворит потребности НПЗ России в элементах, играющих важную роль в процессах переработки.