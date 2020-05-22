Московский НПЗ будет использовать противоэпидемическую инфраструктуру в дальнейшей работе

Все технические решения, которые защищают сотрудников Московского НПЗ «Газпром нефти» от COVID-19, останутся на предприятии и дополнят комплексную систему безопасности МНПЗ. Сейчас инфраструктура создает барьеры для распространения вируса, охватывает сотрудников непрерывных производств, нефтесервисных и обслуживающих организаций во всех регионах деятельности компании.

Источник фото: Сергей Шинов

Московский НПЗ работает бесперебойно и выпускает топливо для жизнеобеспечения столичного региона. На предприятии соблюдают все необходимые меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса. На пропускных пунктах — высокочувствительные автоматизированные системы термоконтроля. Измерить температуру каждого сотрудника помогают дистанционные тепловизоры. В технологических помещениях установлены бактерицидные излучатели, обеззараживающие воздух, и дозаторы с антисептиками для дезинфекции рук.

Источник фото: Сергей Шинов

Медслужба МНПЗ оснащена специальными аппаратами, которые измеряют насыщенность крови кислородом, и это помогает более тщательно контролировать состояние здоровья работников. И после пандемии все это оборудование останется на предприятии. Московский НПЗ выполняет необходимые предписания в соответствии с указом мэра Москвы и требованиями надзорных органов. Сотрудники носят маски, перчатки, соблюдают социальную дистанцию. Транспорт и помещения дезинфицируют. Специалисты старше 60 лет работают удалённо. Работники предприятия и подрядных организаций тестируют на COVID-19.Исследования выполняются в сертифицированных Роспотребнадзором лабораториях.