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    30 июля 2020, 12:28

    Московские врачи диагностируют рак с помощью искусственного интеллекта

    Анастасия Кременчугская

    Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по социальным вопросам, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что в столице наращивают темпы внедрения цифровых решений в городскую систему здравоохранения.

    Теперь столичным врачам-рентгенологам анализировать маммограммы помогает искусственный интеллект.

    «Сервис создан для того, чтобы помогать рентгенологам интерпретировать результаты исследований, в том числе в процессе скрининга рака молочной железы», — приводит слова Раковой РИА ФАН.

    Новая технология должна повысить качество диагностики онкологических заболеваний.

    Новости SMI.FM