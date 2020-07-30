30 июля 2020, 12:28
Московские врачи диагностируют рак с помощью искусственного интеллекта
Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по социальным вопросам, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что в столице наращивают темпы внедрения цифровых решений в городскую систему здравоохранения.
Теперь столичным врачам-рентгенологам анализировать маммограммы помогает искусственный интеллект.
«Сервис создан для того, чтобы помогать рентгенологам интерпретировать результаты исследований, в том числе в процессе скрининга рака молочной железы», — приводит слова Раковой РИА ФАН.
Новая технология должна повысить качество диагностики онкологических заболеваний.