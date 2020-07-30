Московские врачи диагностируют рак с помощью искусственного интеллекта

Теперь столичным врачам-рентгенологам анализировать маммограммы помогает искусственный интеллект.

«Сервис создан для того, чтобы помогать рентгенологам интерпретировать результаты исследований, в том числе в процессе скрининга рака молочной железы», — приводит слова Раковой РИА ФАН.

Новая технология должна повысить качество диагностики онкологических заболеваний.