Московская полиция заявила, что камеры в столице могут распознавать лица даже в масках

Защитные маски не мешают камерам в Москве распознавать лица. Их ношение в условиях пандемии коронавируса все равно позволило полиции эффективно использовать Единый центр хранения и обработки данных (ГИС ЕЦХД).

Жителей столицы обязали носить маски на фоне введения в московском регионе режима повышенной готовности, напомнил ТАСС представитель ГУ МВД России по городу.

«Однако это не отразилось на результативности использования ГИС ЕЦХД», — подчеркнули в ведомстве.

Упомянутая система помогает повысить уровень безопасности москвичей и гостей столицы. Ей активно пользуется не только полицейские, но и сотрудники МЧС. Пригодилась она и службам городского управления.

В прошлом году, по данным столичного главка МВД, благодаря ГИС ЕЦХД раскрыли более трех тысяч преступлений.

По словам руководителя ведомства Владимира Колокольцева, в Москве к сети подключено около трех тысяч видеокамер с функцией распознавания лиц. В планах на будущее — оснастить ей все камеры в городе. Их больше 160 тысяч.

С 23 июня в Москве начинается очередной этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В городе по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию во время прогулок, а в общественном транспорте, магазинах и публичных местах надевать маски и перчатки.