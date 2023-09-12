Технологии 12 сентября 2023, 10:26 Московская компания создала сканеры для бесконтактной оцифровки документов крупного формата Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Перевести в цифровой вид подшивку старых газет, чертежи на листах формата А1 и выше, архивные дела, картины и старинные документы в Москве стало намного проще. Московская компания «ЭЛАР» разработала собственную линейку сканеров для бесконтактной оцифровки. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что такое оборудование необходимо для музеев, фондов, архивов, библиотек, конструкторских бюро и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Уникальность сканеров «ЭЛАР» заключается в том, что это полностью отечественный продукт.

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«Планируется, что до конца года изделие внесут в единый реестр радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли России», — рассказал Владислав Овчинский.

Разработанное московской фирмой устройство представляет собой высококачественный планетарный сканер, где все процессы максимально автоматизированы. Благодаря тому, что техника изготовлена из быстросъемных узлов, аппарат можно создать под требования заказчика.

Сам процесс сканирования обеспечивают мощные российские промышленные камеры с разными степенями детализации. Самая продвинутая версия обеспечивает разрешение выше 3,5 точки на дюйм.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Руководитель департамента маркетинга компании «ЭЛАР» Артем Вартанян рассказал, что заказчики получают сканеры с уже предустановленным программным обеспечением, которое создали в компании и внесли в государственный реестр. Пользователям доступен широкий набор инструментов для сканирования и обработки изображений, в том числе на основе специальных интеллектуальных алгоритмов.

«Это позволяет обеспечить соответствие отраслевым государственным стандартам по обработке архивных документов. Кроме того, сканер выполняет полный цикл работы, исключая необходимость приобретения дополнительного оборудования», — добавил представитель компании.

Все сканеры разрабатывают и выпускают в России. При этом продукция компании «ЭЛАР» пользуется большим спросом за рубежом в крупнейших университетах, академиях, учреждениях культуры, а также в администрациях и органах исполнительной власти.

Российская столица уже давно стала городом с самым развитым производством в стране. В Москве работают более четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год появляется до 150 новых предприятий различного формата, которые занимаются производством сложной техники, мебели, медицинского оборудования, одежды и обуви, косметики и лекарств, а также многого другого.