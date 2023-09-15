Технологии 15 сентября 2023, 09:20 Московская компания разработала новое оборудование для бесконтактной оплаты проезда Группа компаний «Терминальные технологии»

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Группа компаний «Терминальные Технологии» разработала новый бортовой компьютер и сетевой коммутатор. С их помощью интеграторы оснастят общественный транспорт доступным и функциональным оборудованием для оплаты проезда. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Группа компаний «Терминальные Технологии» специализируется на производстве платежных терминалов и валидаторов для общественного транспорта в городах.

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«Новый бортовой компьютер предназначен для применения в качестве органа управления сетью валидаторов в автобусах, электробусах, трамваях и других видах транспорта», — объяснил Овчинский.

Он добавил, что этот компьютер может выполнять вычислительные задачи, обрабатывать и выводить статистические данные, а также управлять различным дополнительным оборудованием.

Группа компаний «Терминальные технологии»

Еще одной новинкой стал сетевой коммутатор на восемь портов. С помощью технологии PoE (Power over Ethernet) он обеспечивает связь между устройствами оплаты проезда в общественном транспорте.

Разработка упрощает коммутацию в подвижном составе, заменяя проводные скрутки, а также обеспечивая индивидуальную защиту всех подключенных устройств. Коммутатор гарантирует надежную связь между валидаторами и бортовым компьютером. Компания уже получила заказы на поставки в страны СНГ свыше двух тысяч устройств. Работать они будут с валидаторами от того же производителя.

Генеральный директор группы компаний Игорь Сухоставский объяснил, что представленные решения позволяют заменить дорогие крупногабаритные зарубежные валидаторы и тем самым сократить издержки при оснащении подвижного состава общественного транспорта.

Свыше 40 тысяч терминалов, произведенных предприятием, принимают платежи картами и мобильными телефонами в вендинговых аппаратах, киосках самообслуживания, а также разных автономных сервисах в России и Европе. Правительство Москвы в 2022 году признало организацию «экспортером года в сфере высоких технологий».