Мошенники стали торговать чужими аккаунтами в Zoom

Международная компания Group-IB, которая занимается предотвращением кибератак, увидела в интернете объявления о продаже учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom. Среди выставленных аккаунтов есть и российские.

Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель группы исследования киберпреступности в Group-IB Дмитрий Шестаков. Специалисты компании нашли сообщения о продаже на трех онлайн-площадках. Всего речь идет о 4153 учетных записях. При этом 31 аккаунт зарегистрирован в российском домене. Однако проверить, действительно ли они принадлежат пользователям Zoom, невозможно.

Ранее агентство Bloomberg сообщило двух исках, которые подали против Zoom. Это связано с разглашением конфиденциальной информации пользователей. Один человек из подавших иск — это житель Калифорнии. Он рассказал, что Zoom собирает информацию о пользователях без соответствующего уведомления. Позже организация передает данные третьим сторонам. В частности, Facebook.

МИД ФРГ ограничил использование сервиса на служебных компьютерах из-за вероятных угроз безопасности, сообщало издание Handelsblatt. Также Сенат США рекомендовал парламентариям отказаться от пользования Zoom, написала газета Financial Time.

Сервис Zoom, который создали еще в 2011 году, получил большую популярность весной 2020-го из-за пандемии коронавируса. Многие компании, а также учебные заведения перешли на удаленную работу или учебу и стали пользоваться этой программой. Ранее «360» узнал, как обезопасить себя во время видеоконференции.