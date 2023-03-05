Технологии 05 марта 2023, 02:35 Мошенники стали чаще красть данные россиян с фишинговых сайтов «Известия»: эксперты Group-IB сообщили о росте поддельных сайтов в России РИА «Новости»

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Эксперты Group-IB заблокировали в 2023 году более 59 тысяч фишинговых сайтов, из них свыше семи тысяч — в российском сегменте интернета. Об этом «Известиям»рассказали в компании.

Чаще всего мошенники маскировали фишинговые ресурсы под социальные сети, банки, криптовалютные биржи и службы доставки.

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«Злоумышленники используют именно эти отрасли, поскольку пользователи часто оставляют на таких сервисах свои личные данные и информацию о банковских картах», — сказал руководитель группы по защите от фишинга Центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Иван Лебедев.

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Специалисты круглосуточного центра СERT-GIB за прошлый год выявили только 20 170 фишинговых доменов, в 2021 году их число составляло 15 363.

Для того, чтобы определить фейковый сайт, нужно обратить внимание на название в адресной строке: соответствует ли оно настоящему или просто похоже на него. Еще одним признаком фишинговой страницы являются неработающие кнопки. В этом случае злоумышленники создают одну или несколько страниц, сообщила контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

Также при онлайн-покупках рекомендуется тщательно проверять реквизиты переводов и платежей. И никому не сообщать коды из СМС и свои персональные сведения, напомнила эксперт.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали активно использовать для обзвонов мессенджеры. IT-специалисты предупредили, что резкий рост мошенничества ожидается в Telegram.