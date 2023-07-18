Технологии 18 июля 2023, 04:26 Мошенники придумали новую схему обмана с фейковыми приложениями банков «Лаборатория Касперского» выявила новую схему мошенничества с ложными приложениями банков РИА «Новости»

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Мошенники придумали новую схему обмана с использованием программ, замаскированными под приложения банков. Установить их потенциальных жертв убеждают в мессенджерах, написал РБК со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Так жулики пытаются получить доступ к онлайн-банкингу на Android. За последние 11 дней компания предотвратила несколько сотен атак с использованием таких программ. Раньше подобной схемы не было.

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«Атакующие копируют легитимные приложения для удаленного доступа, одно из которых также есть в Google Play, но намеренно вводят людей в заблуждение, модифицируя их. Они меняют само название программ и иконки, добавляют наименование и визуал нужного банка», — рассказал изданию эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин.

Злоумышленникам не составляет особого труда создать на основе легитимных программ поддельные приложения, так как настоящие — это программы с открытым исходным кодом.

Жулики под видом сотрудников банка сначала звонят своим жертвам, потом убеждают установить «приложение», присылая его в виде установочного пакета. После этого мошеннику остается только узнать нужные данные и получить удаленный доступ к смартфону.

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