Мошенники придумали, как еще можно вывести украденные деньги

Сервисы card2card переводов стали излюбленным способом мошенников по обналичиванию украденных с банковских карт средств. Через них деньги отправляют на виртуальный «пластик» онлайн-кошельков.

Подобное происходит в 80% случаев хищения денег с карты при использовании методов социальной инженерии. Об этом рассказала газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка. Благодаря сервисам перечислений с карты на карту разных банков можно отправить деньги по номеру «пластика».

Злоумышленник вносит на card2card-платформе данные карты, с которой хочет снять деньги, и информацию о «пластике», куда они должны быть зачислены. Владелец карты-отправителя получает SMS с кодом подтверждения, а мошенники под видом сотрудников службы безопасности банка просят назвать им код из сообщения. Так деньги оказываются на чужих картах, в том числе и виртуальных.

Эксперты подчеркивают, что зачастую card2card-сервисы — лишь транзитный этап по выводу денег. В конечном итоге средства переводят на физический «пластик», с которого можно снять наличные.

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Источник в службе информационной безопасности одного из банков рассказал, что случаи кражи денег через сard2сard участились. В 2019 году подобное происходит до четырех раз в месяц, тогда как в прошлом не было зафиксировано ни одного инцидента.

Раньше мошенники чаще всего обналичивали украденные средства, покупая вещи в иностранных интернет-магазинах на адрес посредника. При этом им доставалось около 40% от украденной суммы. После перехода на виртуальные карты можно получить весь объем полученных денег.

Спрос на виртуальные карты электронных сервисов среди мошенников растет, поскольку они менее защищены, чем банки.