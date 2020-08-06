Мошенники научились перехватывать сообщения в Telegram, предназначенные для «Избранного»

Пользователь Руслан Шарапов в Twitter рассказал, что хакеры научились получать сообщения из «Избранного» чата в Telegram «старым методом» — при помощи социальной инженерии. Мошенники создают дубликат приватного канала.

Неизвестные пишут пользователям от имени аккаунта с названием «Избранное» или в английской локализации Saved Messages и сразу же удаляют сообщения. Таким образом у человека в списке диалогов появляется фальшивый дубликат, куда пользователь по ошибке может скинуть что-то важное или личное.

Чат с мошенником имеет несколько отличий. В настоящем диалоге Saved Messages никогда не будет приписки online, также если ваш Telegram на английском языке, там не может появиться чат «Избранное» на русском.

Чат Saved Messages лучше закрепить, чтобы не искать среди остальных диалогов. И не хранить в «Избранном» что-то очень важное, например, пароли, скан-копии документов или скриншоты личных переписок.