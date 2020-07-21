Мошенники начали распространять вредоносное ПО под видом сериалов Netflix

Злоумышленники, которые распространяют опасные программы в Сети, нашли новую лазейку в чужие компьютеры. Они атакуют, прикрываясь популярными сериалами стримингового сервиса Netflix.

«С января 2019 года по апрель 2020 года „Лаборатория Касперского“ обнаружила более 22 тысяч попыток заражения устройств вредоносными файлами, в названии которых упоминался Netflix. Чаще всего в качестве приманки использовались сериалы „Очень странные дела“, „Ведьмак“, „Половое воспитание“, „Оранжевый — хит сезона“», — приводит ТАСС текст сообщения «Лаборатории Касперского».

Киберпреступники прописывают заголовки к вредоносному и рекламному ПО, используя названия популярных шоу. Таким же методом проводят и фишинговые атаки.

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили среди опасных программ, которые распространяли подобным способом, блокирующие или удаляющие данные вирусы. Встречалось и шпионское ПО, при помощи которого можно красть фотографии и пароли от банковских кабинетов.

Помимо Netflix, мошенники использовали названия других популярных сервисов. Среди них «КиноПоиск» HD, Okko и IVI. Чтобы обезопасить свои данные, необходимо установить надежную защиту на гаджеты и пользоваться официальными проверенными ресурсами.