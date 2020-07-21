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    21 июля 2020, 18:08

    Мошенники начали распространять вредоносное ПО под видом сериалов Netflix

    Андрей Иванов

    Злоумышленники, которые распространяют опасные программы в Сети, нашли новую лазейку в чужие компьютеры. Они атакуют, прикрываясь популярными сериалами стримингового сервиса Netflix.
    Мошенники начали распространять вредоносное ПО под видом сериалов Netflix

    «С января 2019 года по апрель 2020 года „Лаборатория Касперского“ обнаружила более 22 тысяч попыток заражения устройств вредоносными файлами, в названии которых упоминался Netflix. Чаще всего в качестве приманки использовались сериалы „Очень странные дела“, „Ведьмак“, „Половое воспитание“, „Оранжевый — хит сезона“», — приводит ТАСС текст сообщения «Лаборатории Касперского».

    Киберпреступники прописывают заголовки к вредоносному и рекламному ПО, используя названия популярных шоу. Таким же методом проводят и фишинговые атаки.

    Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили среди опасных программ, которые распространяли подобным способом, блокирующие или удаляющие данные вирусы. Встречалось и шпионское ПО, при помощи которого можно красть фотографии и пароли от банковских кабинетов.

    Помимо Netflix, мошенники использовали названия других популярных сервисов. Среди них «КиноПоиск» HD, Okko и IVI. Чтобы обезопасить свои данные, необходимо установить надежную защиту на гаджеты и пользоваться официальными проверенными ресурсами.

    Новости SMI.FM