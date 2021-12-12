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    12 декабря 2021, 10:14

    Мошенники начали использовать видеосообщения для обмана россиян

    «Известия»: мошенники начали использовать видеосообщения для реализации своих схем

    Екатерина Боснак

    Мошенники начали использовать видеосообщения с подставным лицом человека для реализации своих схем. О новом способе обмана написали «Известия» со ссылкой на экспертов.

    Мошенники начали использовать видеосообщения для обмана россиян

    Директор по продуктам компании Ivideon Заур Абуталимов объяснил, что мошенники создают дипфейки, используя реальные записи с лицом их участников. С помощью нейросетей удается не только воссоздать образ того или иного лица, но и передать особенности его поведения.

    Специалист добавил, что с помощью таких видео мошенники могут начать звонить знакомым жертвы по видеосвязи, рассылать сообщения или использовать провокационный ролик, созданный с участием «двойника», чтобы шантажировать реального человека.

    «Такие подделки запросто могут спровоцировать буллинг, поскольку подкованный злоумышленник может поместить людей в нелепые, опасные или компрометирующие псевдосценарии», — подчеркнул Абуталимов.

    Ведущий системный инженер Varonis Александр Веткол добавил, что люди гораздо больше доверяют именно видеоизображениям своих знакомых, чем тексту, поэтому такие способы особенно опасны с точки зрения психологического воздействия.