Мошенники начали использовать видеосообщения для обмана россиян

Мошенники начали использовать видеосообщения с подставным лицом человека для реализации своих схем. О новом способе обмана написали «Известия» со ссылкой на экспертов.

Директор по продуктам компании Ivideon Заур Абуталимов объяснил, что мошенники создают дипфейки, используя реальные записи с лицом их участников. С помощью нейросетей удается не только воссоздать образ того или иного лица, но и передать особенности его поведения.

Специалист добавил, что с помощью таких видео мошенники могут начать звонить знакомым жертвы по видеосвязи, рассылать сообщения или использовать провокационный ролик, созданный с участием «двойника», чтобы шантажировать реального человека.

«Такие подделки запросто могут спровоцировать буллинг, поскольку подкованный злоумышленник может поместить людей в нелепые, опасные или компрометирующие псевдосценарии», — подчеркнул Абуталимов.

Ведущий системный инженер Varonis Александр Веткол добавил, что люди гораздо больше доверяют именно видеоизображениям своих знакомых, чем тексту, поэтому такие способы особенно опасны с точки зрения психологического воздействия.