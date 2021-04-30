Мошенники начали использовать сервис Google для обмана россиян

Мошенники стали массово рассылать россиянам письма через службу поддержки Google Docs. В посланиях злоумышленники обещают выплаты или выгодное инвестирование, рассказал ведущий спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Роман Деденок.

«Мы зафиксировали всплеск скам-атак на пользователей через сервис Google Docs. Только по нашим данным, за вторую половину апреля 2021 года по сравнению с первой таких писем стало почти в три раза больше», — рассказал Деденок в беседе с РИА «Новости».

Мошенники эксплуатируют для рассылки своих сообщений функцию автоматического уведомления Google Docs о том, что пользователя отметили в комментариях к документу или презентации, объяснил эксперт. Онлайн-мошенники обычно сообщают о том, что на карту пользователя отправлен перевод, компенсация или иная выплата. Кроме того, они могут предложить «выгодные» инвестиции.

Далее, как рассказал Деденок, чтобы получить деньги или посмотреть информацию по платежу, пользователю нужно перейти по ссылке в письме. Таким образом, человек попадает на скам-ресурс. Там могут попросить ввести личные данные, такие как имя и фамилия, а также указать данные карты. На такой странице могут быть и фейковые комментарии довольных клиентов.

На последнем этапе пользователю сообщают, что для получения денег нужно оплатить комиссию в 200-300 рублей. По словам собеседника агентства, обещанная сумма в русскоязычных письмах обычно не превышает нескольких сотен тысяч рублей. После оплаты «комиссии», пользователь ничего не получает, а переведенные деньги уходят к мошенникам. Более того, если пользователь вводил данные карты, то он рискует и их сохранностью.

Некоторые спам-фильтры могут не обнаруживать и не блокировать эти письма поскольку сообщения приходят с официального адреса Google Docs. Пользователи, к тому же, уже привыкли доверять подобным сообщениям. Так, заключил эксперт, вероятность того, что мошенническое письмо будет открыто, может быть немного выше.

В России активизировались телефонные жулики и киберпреступники. С начала года количество нарушений выросло на треть, а непосредственно в интернете наполовину. Мошенничество по схеме «я в беде, срочно пришли денег» перекочевало в Сеть. Теперь преступники взламывают аккаунты в мессенджерах и соцсетях и оттуда просят друзей владельца о помощи.