Мошенники начали активно использовать интерес россиян к криптовалютам
Об этом газете «Коммерсант» сообщили в «Лаборатории Касперского». Эксперты отметили троекратный рост за шесть месяцев подобных сайтов по сравнению с уровнем 2019 года.
За полгода «Лаборатория Касперского» обнаружила более 23 тысяч скам-ресурсов. Сайтов, где пользователям обещают выигрыш или большие деньги за комиссию или «закрепительный платеж». Мошенники также частенько предлагают пройти некий опрос.
Представители компании-эксперта в области защиты от DDoS-атак Qrator Labs рассказали, что на подобных сайтах появился новый вид мошенничества — заработок на майнинге криптовалюты. То есть, пользователям за предоставление в аренду неиспользуемых мощностей устройства для функционирования криптовалютных платформ обещают до 20 тысяч рублей и предлагают оплатить верификацию для получения денег.
Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков пояснил, что в систему якобы встроен счетчик «заработанных» денег, которые можно выводить, начиная с десяти тысяч рублей. За верификацию мошенники списывают 400 рублей, но поскольку у них оказываются данные банковских карт, нет никакой гарантии, что они не спишут деньги со счетов пользователей.
Гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников допустил, что в схемах могут участвовать небольшие и непопулярные платежные системы, на которых используются минимальные средства защиты. Он посоветовал перед переводом денег всегда проверять наличие на странице ссылки на главный сайт в том же домене или пользовательского соглашения, оговаривающего политику конфиденциальности.
Несколькими днями ранее стало известно, что мошенники научились списывать деньги со счетов клиентов Сбербанка без рассылки push-уведомлений о переводе средств или SMS с кодами для подтверждения оплаты покупок.