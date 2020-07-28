Мошенники начали активно использовать интерес россиян к криптовалютам

В первом полугодии 2020 года зафиксирован взрывной рост числа мошеннических сайтов, предлагающих быстрый заработок или майнинг криптовалют через браузер. Получить заработанные деньги пользователям предлагается после оплаты «комиссии» или «верификации аккаунта».

Об этом газете «Коммерсант» сообщили в «Лаборатории Касперского». Эксперты отметили троекратный рост за шесть месяцев подобных сайтов по сравнению с уровнем 2019 года.

За полгода «Лаборатория Касперского» обнаружила более 23 тысяч скам-ресурсов. Сайтов, где пользователям обещают выигрыш или большие деньги за комиссию или «закрепительный платеж». Мошенники также частенько предлагают пройти некий опрос.

Представители компании-эксперта в области защиты от DDoS-атак Qrator Labs рассказали, что на подобных сайтах появился новый вид мошенничества — заработок на майнинге криптовалюты. То есть, пользователям за предоставление в аренду неиспользуемых мощностей устройства для функционирования криптовалютных платформ обещают до 20 тысяч рублей и предлагают оплатить верификацию для получения денег.

Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков пояснил, что в систему якобы встроен счетчик «заработанных» денег, которые можно выводить, начиная с десяти тысяч рублей. За верификацию мошенники списывают 400 рублей, но поскольку у них оказываются данные банковских карт, нет никакой гарантии, что они не спишут деньги со счетов пользователей.

Гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников допустил, что в схемах могут участвовать небольшие и непопулярные платежные системы, на которых используются минимальные средства защиты. Он посоветовал перед переводом денег всегда проверять наличие на странице ссылки на главный сайт в том же домене или пользовательского соглашения, оговаривающего политику конфиденциальности.

Несколькими днями ранее стало известно, что мошенники научились списывать деньги со счетов клиентов Сбербанка без рассылки push-уведомлений о переводе средств или SMS с кодами для подтверждения оплаты покупок.