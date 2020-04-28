Мошенники могут следить за пользователями через камеру телефона

По данным ИА «Невские новости», хакеры могут получить доступ к камере телефона, записям разговоров и фото. Также эксперт уточнил, что избежать утечки информации полностью практически невозможно. Единственный способ защититься от этого — полное шифрование всех входящих и исходящих информационных потоков.