28 апреля 2020, 13:59
Мошенники могут следить за пользователями через камеру телефона
Мошенники могут через смартфоны воровать важные данные их владельцев. Так считает доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным ИА «Невские новости», хакеры могут получить доступ к камере телефона, записям разговоров и фото. Также эксперт уточнил, что избежать утечки информации полностью практически невозможно. Единственный способ защититься от этого — полное шифрование всех входящих и исходящих информационных потоков.