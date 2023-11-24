Технологии 24 ноября 2023, 15:45 Мощности российских суперкомпьютеров нарастят по поручению Путина Путин поручил нарастить мощности российских суперкомпьютеров РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин отдал поручение существенно нарастить мощности российских суперкомпьютеров. Об этом глава государства объявил, выступая на пленарном заседании международной конференции по ИИ и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023.

«Действующие мощности российских суперкомпьютеров следует, конечно же, нарастить не менее чем на порядок», — указал глава государства.

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Путин подчеркнул, что эти меры критически необходимы для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта. Отдельно он отметил, что ученые, которые ведут научную и практическую работу в области ИИ, должны иметь доступ к суперкомпьютерам. В связи с этим он отдал еще одно поручение.

«Прошу <…> предложить механизм, который обеспечит доступ отечественных ученых к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам», — добавил президент.

По его словам, особые льготы для использования вычислительной инфраструктуры должны получить аспиранты, студенты, школьники, которые уже ведут работу в области искусственного интеллекта.