24 ноября 2023, 15:45
Мощности российских суперкомпьютеров нарастят по поручению Путина
Путин поручил нарастить мощности российских суперкомпьютеров
Президент Владимир Путин отдал поручение существенно нарастить мощности российских суперкомпьютеров. Об этом глава государства объявил, выступая на пленарном заседании международной конференции по ИИ и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023.
«Действующие мощности российских суперкомпьютеров следует, конечно же, нарастить не менее чем на порядок», — указал глава государства.
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Путин подчеркнул, что эти меры критически необходимы для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта. Отдельно он отметил, что ученые, которые ведут научную и практическую работу в области ИИ, должны иметь доступ к суперкомпьютерам. В связи с этим он отдал еще одно поручение.
«Прошу <…> предложить механизм, который обеспечит доступ отечественных ученых к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам», — добавил президент.
По его словам, особые льготы для использования вычислительной инфраструктуры должны получить аспиранты, студенты, школьники, которые уже ведут работу в области искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект
Россия
Владимир Путин
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