Технологии 17 января 2023, 10:00 Молодые инженеры Московского политеха посетили топливный терминал «Гладкое» ПАО «Газпром нефть»

Читать 360tv в

Участники инженерно-гоночной команды Московского политехнического университета посетили топливный терминал «Гладкое». Молодые специалисты технически сопровождали российскую гоночную команду G-Drive Racing и обеспечивали подготовку ее болида на трех этапах серии Russian Endurance Challenge в сезоне 2022 года.

В ходе визита студенты осмотрели основные технические узлы объекта, расположенного в Тосненском районе Ленинградской области, познакомились с инфраструктурой терминала и оснащением топливной лаборатории, которая обеспечивает комплексный контроль качества нефтепродуктов.

Реклама

Участники экскурсии пообщались с экспертами по топливным технологиям и лаборантами химического анализа и профессионально обсудили особенности использования различных видов топлива для заправки гоночных автомобилей.

Реклама

Молодым инженерам Московского политеха рассказали, как происходит транспортировка нефтепродуктов и обеспечивается соблюдение действующих стандартов качества топлива. Затем ребята узнали, как октановые числа рассчитываются по исследовательскому и моторному методам, а также что отличает улучшенные виды топлива, в частности высокотехнологичный бензин G-Drive, от базовых сортов. Именно его гоночная команда испытывает во время тестовых заездов на международных соревнованиях и использует для заправки болидов в России.

В ходе встречи специалисты «Газпромнефть-Терминала» дали свои рекомендации по транспортировке и хранению топлива, используемого в гоночных сериях.

«Это невероятный опыт, потому что возможность посетить нефтебазу предоставляется не каждому. Было интересно увидеть процесс работы такого серьезного предприятия изнутри. Впечатлило, какое колоссальное внимание уделяется проверке качества топлива. Мы обязательно применим на практике все знания, которыми с нами поделились специалисты терминала „Гладкое“», — поделилась Полина Сухенко, участница инженерно-гоночной команды Московского политеха.

Топливный терминал «Гладкое» — это уникальный по уровню технологической оснащенности процессов управления объект. На нем реализована концепция «цифрового терминала», которая интегрирована с другими информационными системами топливно-логистической сети. Это обеспечивает сквозной автоматизированный контроль сохранности топлива от нефтеперерабатывающего завода до автозаправочной станции.