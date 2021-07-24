Модуль «Наука» вывели на расчетную орбиту

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» вышел на расчетную траекторию полета после проведенных в субботу, 24 июля, коррекций орбиты. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В своем Telegram-канале глава Роскосмоса сообщил, что в 17:20.47 и 17:54.20 по московскому времени была проведена двухимпульсная коррекция орбиты МЛМ «Наука» на маршевом двигателе коррекции и сближения номер 1.

«Параметры орбиты МЛМ „Наука“ соответствуют расчетным», — написал Рогозин.

Ракета-носитель «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем «Наука» стартовала с космодрома Байконур 23 июля.

Присоединение «Науки» к российскому сегменту МКС расширит пространство для космонавтов. Они получат больше места для работы, хранения полезных грузов и размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. Кроме того, в науке предусмотрены дополнительный туалет, каюта для третьего члена экипажа и европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

Расстыковку российского модуля «Пирс» от МКС перенесли на сутки. Она произойдет 25 июля, сообщил накануне сотрудник хьюстонского Центра управления полетами.