Модуль «Наука» отправится к МКС с космодрома Байконур. Прямая трансляция

Ракета-носитель «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем (МЛМ) «Наука» готова к запуску с космодрома Байконур. «360» ведет прямую трансляцию.

Старт должен произойти 17:58 по московскому времени.

Утром 21 июля стало известно, что ракету-носитель «Протон-М» с модулем «Наука» допустили до старта. Ранее он неоднократно откладывался. Модуль долетит до МКС за восемь суток. Стыковку к порту служебного модуля «Звезда» планируют произвести 29 июля.

«Наука» будет основным лабораторным модулем на российском сегменте МКС. После ввода в эксплуатацию там появятся новые рабочие места, дополнительные складские помещения и оборудование для пополнения запасов воды и кислорода.

В модуле также будет находиться 11-метровый европейский робот-манипулятор (ERA), который должен помогать с установкой и заменой элементов станции, а также во время выхода в открытый космос.