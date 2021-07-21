Модуль «Наука» отправился к МКС с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем (МЛМ) «Наука» стартовала с космодрома Байконур. До Международной космической станции модуль должен долететь за восемь суток.

Пуск состоялся в расчетное время — 17:58 по московскому времени, сообщило РИА «Новости». Планируется, что стыковка с портом служебного модуля «Звезда» пройдет 29 июля.

Полет «Протона-М» после отрыва от стартового стола и до выведения модуля на орбиту составит 9,5 минуты. Отделение первой ступени произойдет через 123 секунды, вторая отделится на 331-й секунде, за ней последует головной обтекатель, под которым расположен модуль.

Третья ступень выведет «Науку» на эллиптическую орбиту на 580-й секунде. После этого включатся системы модуля и раскроются солнечные батареи.

«Наука» станет основным лабораторным модулем на российском сегменте МКС. После ввода в эксплуатацию там появятся новые рабочие места, дополнительные складские помещения и оборудование для пополнения запасов кислорода и воды.

Там же будет находиться 11-метровый европейский робот-манипулятор (ERA). Он должен будет помогать с установкой и заменой элементов станции, а также во время выхода в открытый космос.