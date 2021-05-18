Модернизация МНПЗ помогла увеличить производство топлива
«Газпром нефть» раскрыла производственные итоги за первый квартал 2020 года. За три месяца компания повысила выпуск бензина до 1,7 миллиона тонн. Сейчас компания проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ. Для этого до 2025 года в них инвестируют 700 миллиардов рублей.
«Газпром нефть» раскрыла производственные итоги за первый квартал 2020 года. За три месяца компания повысила выпуск бензина до 1,7 миллиона тонн. Результаты достигнуты благодаря масштабной модернизации Московского и Омского НПЗ.
На НПЗ построили и модернизировали ключевые технологические установки, которые позволили предприятиям полностью перейти на выпуск моторного топлива «Евро-5». Благодаря этому удалось существенно повысить энергоэффективность и экологичность производства.
«Компания продолжает развитие своих нефтеперерабатывающих активов — мы строим высокотехнологичные производственные комплексы, внедряем современные цифровые системы управления и планирования. Сейчас на Омском и Московском НПЗ идут работы по проектам будущих комплексов глубокой переработки, которые обеспечат рынок дополнительным объемом современного топлива. Все эти решения помогают эффективно работать в условиях высокой волатильности рынка, гарантируя нашим потребителям высокое качество продукции», — отметил директор дирекции переработки нефти и газа «Газпром нефти» Михаил Антонов.
По итогам первого квартала выпуск бензина на нефтеперерабатывающих заводах компании «Газпром нефть» в Москве и Омске вырос на 4,3%. В результате он составил 1,7 миллиона тонн.
При этом на 17% увеличилось производство высокотехнологичного бензина с октановым числом 100. Речь идет про бензин G-Drive 100. Благодаря высокому качеству такого бензина, двигатель продолжает стабильно работать даже при высоких нагрузках на автомобиль.
Больше чем на 9% вырос выпуск востребованных рынком зимних сортов дизельного топлива — до 1,1 миллиона тонн. Рост объемов производства удалось обеспечить благодаря проектам программы модернизации нефтеперерабатывающих активов компании. В их числе запуск комплекса переработки нефти «Евро+», который состоялся в июле 2020 года.