Технологии 13 марта 2023, 10:50 Мобильный оператор из Крыма станет единым для новых регионов России «Миранда-медиа» из Крыма может стать единым оператором в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине РИА «Новости»

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Оператор сотовой связи «Миранда-медиа» из Крыма готовится войти в ДНР, а в будущем начать работать в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он может стать единым для новых регионов, подтвердили «Коммерсанту» в Минцифры России.

Компания на 20% принадлежит «Ростелекому», на 80% — судоходной компании «Люкстранс». Ее создали в 2004 году в Крыму, а в начале марта она открыла вакансию технического директора в Донецке. Ему предстоит заниматься интеграцией магистральных сетей связи, проведением аудита магистральных линий и узлов, налаживать контакты с органами власти и обеспечивать оказание услуг связи частным потребителям и госсектору.

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Близкий к правительству источник газеты допустил, что «Миранда-медиа» выкупит активы местных операторов связи «Феникс» и «Лугаком», а затем развернет на базе их сетей свою работу. Представитель Минцифры России подтвердил, что к 1 мая компания заработает в ДНР, а в будущем может стать единым оператором для всех новых регионов России.

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в феврале поручил Минцифры создать единого оператора мобильной связи. Он заявил, что интеграцию отраслей связи и IТ в федеральное правовое поле уже начали.