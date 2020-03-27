Мобильный обеззараживатель воздуха придумали студенты Москвы

По информации «Вечерней Москвы», устройство внесут в перечень инженерных систем заведения.

«Студенты Московского государственного технологического университета „СТАНКИН“ в короткие сроки разработали новый образец мобильного ультрафиолетового облучатель-рециркулятора воздуха, предназначенного для обеззараживания воздуха в помещении, в том числе и в присутствии человека», — уточнили в пресс-службе.

Устройство позволяет фильтровать и обеззараживать воздух при помощи ультрафиолетового ионизирующего излучения. Предполагается, что препарат сертифицируют и усовершенствуют.