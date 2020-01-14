Столичные власти рассказали о росте трафика в мобильных сетях Москвы

За новогодние праздники москвичи и гости столицы совершили на 5-7% звонков меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Зато объем трафика в мобильных сетях Москвы удвоился. Из-за его быстрого роста к 2022 году для передачи данных может потребоваться следующий стандарт связи 5G.

С 31 декабря по 8 января между смартфонами и другими мобильными гаджетами было передано 80 петабайт данных, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на департамент информационных технологий Москвы.

По словам замруководителя столичного ДИТ Александра Горбатько, голосовой трафик снижается, а поток данных, наоборот, растет уже третий год подряд. В новогодние праздники в Москве находились порядка четырех миллионов гостей из российских регионов и свыше 250 тысяч абонентов в международном роуминге.

Операторы «большой четверки» — МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 — с рекордными нагрузками начала года справились, однако они лишь продолжат расти. Причиной этому станет развитие новых интернет-сервисов и виртуальной реальности.

«На этом фоне планы по внедрению в 2022 году сетей стандарта 5G, которые определены программой „Цифровая экономика“, становятся весьма своевременными», — отметил Горбатько.

Тем не менее ни операторы, ни эксперты пока не ожидают, что дефицит емкости сети 4G станет реальным. Предположительно, его покроет эволюция существующих сетей LTE. Кроме того, повышение качества и общей емкости сети можно добиться переиспользованием частоты в более современных технологиях.

Чтобы разгрузить существующую сеть, при введении стандарта 5G в будущем нужно, полагают операторы связи, решить вопрос о выделении бизнесу оптимального диапазона 3,4–3,8 ГГц.