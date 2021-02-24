Мобильные операторы раскритиковали новый порядок идентификации абонентов

Мобильные операторы МТС и «Мегафон» раскритиковали принятые в конце 2020 года поправки к закону «О связи», касающиеся удаленной регистрации сим-карт. Они увидели риски для бизнеса в новом порядке идентификации абонентов.

Операторы отметили, что закон усложнит продажу eSIM корпоративным абонентам и потребует 10 миллиардов рублей дополнительных расходов ежегодно. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ежеквартальные отчеты этих компаний за четвертый квартал 2020 года.

Законопроект обязывает операторов заключить договор с клиентом дистанционно — с помощью квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи. Ключ к ней можно получить при личной явке в офис госуслуг, но только при условии идентификации абонента в Единой биометрической системе (ЕБС) «Ростелекома».

Операторы должны в течение минуты проверить сведения в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или подтвердить данные об абоненте по запросу. Контролировать операторов будет Роскомнадзор с помощью системы мониторинга.

В МТС отметили, что при внесении IMEI в ЕСИА не предусмотрено требований о его уникальности. Нет основания и порядка внесения IMEI в систему и его привязки к абонентскому номеру. Неизвестно, как оператор будет проводить проверку уникальности идентификатора при утрате устройства пользователем. Оператор опасается, что перечисленные проблемы не будут урегулированы к моменту вступления требования в силу.

«Мегафон» отметил, что крупным операторам придется дополнительно тратить более 10 миллиардов рублей в год на каждого. В эту сумму они внесли потерю выручки от невозможности использования собственных систем идентификации и ЕСИА для дистанционного заключения договоров, от корпоративных клиентов и устройств интернета вещей, услуги которым придется отключить, а также затраты на интеграцию с системой мониторинга Роскомнадзора.

В «Мегафоне» считают, что поправки к законопроекту негативно скажутся на инвестиционной активности и возможностях операторов по развитию сетей связи.